Classement : Quels sont les sites les plus «visités» du Luxembourg sur Street View?

LUXEMBOURG – À l'occasion des 15 ans de Street View, Google a dévoilé la liste des lieux luxembourgeois les plus visités virtuellement.

1 / 10 10. Le Mudam, qui peut se visiter de l'intérieur sur Street View. DR/Street View 9. Le Knuedler et ses travaux si pitoresques. DR/Street View 8. La gare de Luxembourg est 8e de ce classement. DR/Street View

Si la tour Burj Khalifa à Dubaï, la Tour Eiffel en France et le Taj Mahal en Inde sont les trois lieux les plus visités du monde sur Street View, le Luxembourg n'est pas en reste. À l'occasion de ses 15 ans, le service de Google a établi des classements des lieux qui remportent le plus de succès auprès de ses internautes. Et ils sont nombreux, depuis les premières images de San Francisco et New York en 2007.

Depuis, les voitures Street View ont sillonné plus de 100 pays pour collecter 220 milliards d'images. Ces voitures ont roulé, en tout, plus de 16 millions de kilomètres, soit 400 fois le tour de la Terre. Et sont donc passées et repassées par le Luxembourg. Google a d'ailleurs révélé quels sites luxembourgeois ont été les plus populaires l'année dernière sur Street View.

Sans surprise, le Palais grand-ducal arrive en tête du classement. Le magnifique édifice du centre de la capitale devance l'aéroport du Findel et la cathédrale Notre-Dame. Voici le top 10 complet, dans lequel on retrouve deux centres commerciaux. Six lieux sont dans la capitale, et quatre, dont le château de Vianden, dans le reste du pays.

Le Palais grand-ducal

L'aéroport du Findel

La cathédrale Notre-Dame

Le château de Vianden

Le pont Adolphe

Le centre commercial Knauf Pommerloch

Le Knauf shopping Schmiede

La gare centrale

Le Knuedler

Le Mudam