Quentin: «Si on s'embrassait?»

Pour la Saint-Valentin, Quentin

Mosimann propose à ses fans une journée de câlins gratuits.

«J’ai voulu organiser cette journée free hugs, car le 14 février est une date symbolique. Et c'est le jour de mon 21e anniversaire», a déclaré Quentin Mosimann. «Il y a tellement de gens en manque d'amour, surtout à la Saint-Valentin», ajoute le gagnant de la «Star Academy» 7.

Les free hugs, les câlins gratuits, sont déjà populaires dans plusieurs pays. Le principe: prenez quelqu’un dans vos bras et donnez-lui de l'affection le temps d'un instant. Quentin avait déjà mis en pratique ce concept dans son clip «Il y a je t'aime et je t'aime».

«Je propose à tout le monde de se réunir. Je serai à Notre-Dame de Paris le matin et prendrai le train pour me rendre dans les gares de Lyon, de Genève et de Lausanne», précise le jeune chanteur, qui sera suivi par une caméra.