Cinéma: Qu’est-ce que la «dépression post-Avatar»?

D’après des témoignages, ces ressentis s’expliquent par un décalage entre la vie sur Terre et celle sur Pandora. Face à ces paysages idylliques, ces animaux fantastiques et ces fonds marins extraordinaires, la réalité semble moins flamboyante, et cela en grande partie à cause de l’activité humaine sur Terre, suscitant ainsi sentiment de culpabilité, d’impuissance et de tristesse. «Le chagrin de se sentir déconnecté de la nature, les inquiétudes quant à l’avenir de notre propre planète et le sentiment d’insatisfaction de la vie moderne sont des sentiments très normaux étant donné la manière dont nous avons construit notre monde et nos sociétés», écrit le journaliste Sian Cain dans «The Guardian». Il se demande aussi si ce second opus pourrait provoquer un élan de militantisme pour la sauvegarde des océans.