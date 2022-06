Violences domestiques: «Qu’est-ce que tu as fait pour qu’il te frappe?»

«Ici, on se sent en sécurité, on est protégées» explique Geizieli, une jeune femme de 31 ans. Réunies en cercle dans une petite salle, huit résidentes du Foyer Sichem, âgées de 22 à 46 ans, viennent de rencontrer la Grande-Duchesse, avec qui elles ont échangé pendant près d’une heure.

La structure destinée aux femmes en détresse et aux jeunes mamans, accueille une quarantaine de personnes, des résidentes et leurs enfants. La plupart sont ici car elles ont été victimes de violences de la part de leur ex-conjoint. Elles sont guidées par une équipe composée d’éducateurs, d’une psychologue, d’une assistante sociale et d’une infirmière, pour qui le maître-mot est l’empathie.

«Au début il te donne des fleurs, et à la fin il te donne des claques »

Ces femmes sont accompagnées au quotidien dans leur reconstruction personnelle, tant sur le plan psychologique que sur le plan professionnel. «Celles qui sont ici sont des femmes courageuses, elles ont eu le courage de s’opposer à la violence de leur conjoint, elles ont su dire stop», affirme Martine, résidente de 46 ans.

La femme assure qu’il existe une majorité de victimes qui se murent dans le silence. «Ce n’est pas facile d’avouer. On se sent un peu jugées, on a honte. On a peur que les gens nous voient différemment», confirme Jassira, 34 ans. Les victimes s’accordent sur un point. La progressivité de la violence. «C’est un processus qui s’installe. Au début il te donne des fleurs, et à la fin il te donne des claques» lance encore Martine.

Séjour souvent supérieur à un an

À l’évocation de certains souvenirs douloureux, il est difficile de retenir son émotion. «Qu’est-ce que t’as fait pour qu’il te frappe? Ça me choque d’entendre ça, comme si c’était de ma faute!» s'insurge Sarah, qui assure que la parole des victimes n’est pas toujours facile à faire entendre. «Il y a une grande différence entre conflit de couple et violence!», surenchérit une autre femme.