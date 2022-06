Tendance beauté: Qu’est-il arrivé aux sourcils de Kendall Jenner?

Kendall Jenner pose avant de se rendre au gala du Met 2022, le 2 mai dernier à New York.

Tendance phare des années 1990, les bleached eyebrows (sourcils décolorés) opèrent un retour par la grande porte depuis l’année passée, popularisés par des célébrités telles que Lizzo et Kim Kardashian.

Plus récemment, Julia Fox s’est affichée avec des sourcils décolorés le 31 mai dernier. L’actrice et mannequin a déclaré dans une story Instagram qu’elle appréciait le sentiment d’anonymat que lui conférait ce nouveau look.