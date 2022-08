Japon: Qui a des idées pour vendre plus d’alcool?

Selon des chiffres récents, les Japonais ont consommé 75 litres d’alcool en moyenne en 2020, contre 100 litres en 1995. Cette baisse de la consommation entraîne des pertes financières non négligeables pour l’État. Selon le journal The Japan Times, la taxation sur l’alcool rapportait 5% des revenus totaux du pays en 1980, mais plus que 1,7% en 2020.