«Au 4e top, il sera...» : Qui appelle encore l'horloge parlante?

Ce vendredi, l'horloge parlante française s'est arrêtée, faute d'un nombre suffisant d'utilisateurs. Un service qui perdure au Luxembourg.

«J'étais surpris que ça existe encore»: l'«horloge parlante», premier système automatisé au monde du genre à donner l'heure légale française via un appel téléphonique, sera arrêté le 1er juillet, faute d'un nombre suffisant d'utilisateurs à l'ère du numérique... au grand dam des plus nostalgiques.

«J'étais surpris que ça existe encore, c'était quelque chose qu'on a connu quand on était gamin, quand on n'avait pas encore les (téléphones) portables. C'était super utile quand on devait prendre le train ou l'avion», confie Antonio Garcia, 51 ans, directeur d'une clinique, à Meulan-en-Yvelines. «Je me souviens du ''bip bip bip''». Née en 1933, l'«horloge parlante», est une invention d'Ernest Esclangon, astronome et directeur de l'Observatoire de Paris. Accessible sur tout le territoire via le 3699, ce service presque centenaire était assuré par Orange, héritier de l'opérateur historique des télécommunications.