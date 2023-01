Aux États-Unis: Qui aura la garde des filles de Lisa Marie Presley?

La fille du King avait trois filles: Riley (33 ans) et les jumelles Finley et Harper (14 ans).

Elle a émis le désir de reposer auprès de son fils Benjamin, qui s'est donné la mort en juillet 2020: Lisa Marie Presley sera enterrée à Graceland dimanche, après une cérémonie ouverte au public. Elle laisse derrière elle trois filles: Riley (33 ans) et les jumelles Finley et Harper Lockwood (14 ans). Et, à en croire TMZ, une bataille judiciaire s'annonce peut-être pour la garde ces deux dernières.