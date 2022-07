Logement: Qui détient le parc immobilier au Luxembourg?

Si l’Observatoire de l’Habitat a publié en début d’année la liste des 49 principaux propriétaires de terrains constructibles au Luxembourg (ndlr: plus de la moitié sont des personnes physiques), il n’existe à l’heure actuelle que peu d’informations sur la concentration du patrimoine bâti. Qui sont les propriétaires et multi-propriétaires au Grand-Duché ?

En 2018, les travaux réalisés par la Banque centrale du Luxembourg sur la base de l’enquête Household Finance and Consumption Survey, ont montré que la plupart des ménages du Luxembourg étaient propriétaires de leur résidence principale (69%). Une part importante de ces ménages possédaient également d’autres biens immobiliers (26%), des statistiques proches de celles de 2014. En 2018, la valeur moyenne des actifs réels bruts détenus par les ménages atteignait ainsi 881 400 euros.

Les appartements, cibles des investisseurs

Pour cette même année de référence, les 5% des ménages les plus fortunés possédaient environ 38% du patrimoine total des ménages. La proportion atteignait près des deux tiers pour les 20% des ménages les plus aisés. Des résultats là encore similaires à ceux observés en 2014. Entre 2014 et 2018, la valeur moyenne du patrimoine net des ménages a augmenté de 17% pour atteindre 897 900 euros. Après correction pour la variation des prix à la consommation, cela correspond à une augmentation de 12%.