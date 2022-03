Abou Bakr al-Baghdadi : Qui est cet énigmatique «calife» de l'EI?

Un an après avoir été proclamé «calife» de tous les musulmans par l'État islamique, Abou Bakr Al-Baghdadi demeure un personnage énigmatique. Il préfère l'ombre à la lumière.

Al-Baghdadi n'est plus apparu dans des vidéos depuis près d'un an. Keystone

Abou Bakr al-Baghdadi est aujourd'hui l'un des individus les plus recherchés de la planète. Les États-Unis offrent 10 millions de dollars pour sa capture. Mais il reste introuvable et invisible, alors même que l'EI a développé un vaste arsenal médiatique en diffusant de multiples photographies ou vidéos de ses offensives et exactions. «Il est plutôt remarquable que le chef du groupe terroriste le plus soucieux de son image soit si discret», souligne Patrick Skinner, du cabinet de consultants Soufan Group.

En un an, le «calife Ibrahim» n'est en effet apparu que sur une seule vidéo, diffusée en juillet 2014 après avoir été tournée dans une mosquée de la ville irakienne de Mossoul. Portant barbe grise, turban et abaya sombres, il ordonne à tous les musulmans de lui «obéir», quelques jours après la proclamation du «califat» sur les larges territoires sous son contrôle à cheval entre la Syrie et l'Irak. Depuis le début des frappes de la coalition internationale menée par les États-Unis en août, il n'est plus réapparu à l'image. Il n'a diffusé que deux enregistrements sonores, après des rumeurs le donnant blessé voire tué dans des raids.

Annoncé mort en 2005

Baghdadi «a une dimension mystérieuse qui vient du fait qu'il a survécu à de multiples tentatives pour le faire disparaître», indique Aymenn al-Tamimi, expert au Middle East Forum. Il semble «avoir réalisé beaucoup plus de choses de façon concrète» que la «vieille garde» djihadiste dont son rival, le chef d'Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri. Selon un document des services secrets irakiens, Baghdadi est né en 1971 à Samarra au nord de Bagdad. Il a un doctorat en études islamiques et a été professeur à l'université de Tikrit. Il a rejoint l'insurrection en Irak, peu après l'invasion américaine en 2003, et aurait été incarcéré dans un camp de détention américain.

Les forces américaines avaient annoncé en 2005 la mort d'Abou Douaa (un de ses surnoms) dans une frappe. Mais il est réapparu en 2010, à la tête de l'État islamique en Irak (ISI), branche irakienne d'Al-Qaïda. Profitant de la guerre civile en Syrie et de l'instabilité en Irak, son organisation prend pied dans le premier pays en 2013, avant de lancer en juin 2014 une offensive fulgurante chez le voisin irakien. Fort de dizaines de milliers d'hommes, ce groupe extrémiste sunnite contrôle aujourd'hui 50% de la Syrie et de vastes régions en Irak.