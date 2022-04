Photo sur Instagram : Qui est cette jolie jeune femme likée par Xavier Bettel?

Une célébrité française a posté une photo de sa fille sur Instagram. Un cliché salué par le Premier ministre.

Elle en parle beaucoup mais ne montre quasiment jamais son visage pour la préserver et lui assurer un certain anonymat: Karine Le Marchand a posté lundi une photo de sa fille, Alya, bientôt 20 ans, accompagné d'un texte inspirant: «Un monde inspirant, joyeux, où chacun puisse tracer son chemin, avec l’espoir de trouver sa place. Un monde respectueux de l’autre, de la Terre et des animaux…Un monde où ''Aimer'' et ''être aimé'' peut être l’ambition d’une vie. Voilà le monde de demain que je veux pour ma fille, mon soleil», a écrit la présentatrice de M6.