Insolite : Qui est cette star qui se jette dans le vide?

Indices: elle est Américaine et a vendu plusieurs millions d'albums. Et elle est mariée à un des hommes les plus influents dans le milieu de la musique.

Beyoncé (à d.) n'avait pas l'air inquiète avant de s'élancer dans le vide. Elle a ensuite posté ses photos sur Instagram. (photo: DR)

Il faut en avoir une sacrée paire pour oser sauter à l’élastique depuis la Sky Tower, à Aukland, en Nouvelle-Zélande. C'est en effet la plus haute tour de l’hémisphère sud. Ces considérations ne semblent pas avoir refroidi... Beyoncé!

Samedi, la femme de Jay-Z s’est élancée depuis une hauteur de plus de 300 m. Avant que l’élastique ne se tende, l’Américaine a parcouru 182 m dans le vide.

Le plus fort dans l’histoire? La star de 32 ans, n’avait même pas l’air crispée ou paniquée sur les photos prises quelques secondes avant son grand plongeon.