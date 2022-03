Fille de stars : Qui est donc cette petite danseuse vêtue de rose?

Une célébrité a posté une vidéo de sa petite fille en train de danser sur «Happy», de Pharell Williams. Petit indice: son papa est un ancien président de la république française...

La petite Giulia, fille de Carla Bruni et de Nicolas Sarokzy, fêtait son sixième anniversaire, jeudi dernier. L'occasion de faire une petite fête entre copines et de danser sur «Happy», de Pharell Williams. «Alors on danse? Dancing prin­cesses», a écrit sa maman sous la séquence qu'elle a postée sur son compte Instagram.