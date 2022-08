New York : Qui est l'homme qui a tenté de tuer Salman Rushdie?

Originaire du New Jersey, Hadi Matar, 24 ans, serait un fondamentaliste chiite admirateur du régime iranien et sympathisant de l'organisation terroriste Hezbollah.

L'attaque dont a été victime Salman Rushdie à New York suscite un grand nombre de condamnations à travers le monde, alors que les regards se portent sur le profil de son agresseur. L'assaillant, qui avait réservé une place pour assister à la conférence, a été aussitôt arrêté et placé en détention, a précisé le la police, révélant que l'attaquant était Hadi Matar, 24 ans, originaire de l'État du New Jersey.