Kate Middleton, Dua Lipa, Akshata Murty: qui est la Britannique la plus stylée?

La femme la mieux habillée du Royaume-Uni est Akshata Murty, l’épouse du premier ministre, selon le magazine «Tatler», qui a dévoilé son palmarès dans son édition de septembre. Elle passe donc devant la princesse de Galles et d’autres personnalités du moment comme la chanteuse Dua Lipa ou l’actrice Florence Pugh, qui ne sont même pas présentes dans le top du média.

Elle devance Yana Peel, directrice internationale Arts et Culture de Chanel, et l’aristocrate Lady Harriet Dalmeny. «Mme Sunak est un brillant exemple de comment l’on peut s’habiller de manière diplomatiquement correcte tout en étant décadente et contemporaine», a ainsi expliqué le rédacteur en chef de la publication, Chandler Tregaskes.