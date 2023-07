Politique: Qui est la personnalité politique préférée des Luxembourgeois?

LUXEMBOURG – LSAP, DP et CSV trustent neuf des dix premières places du classement des personnalités politiques les plus populaires du pays, qui change de N°1.

RTL et le Wort ont publié le deuxième volet de leur sondage bisannuel Politmonitor, portant sur les personnalités politiques jugées les plus populaires du pays. Et, avec un score de 77% (+2), l'inusable ministre socialiste des Affaires étrangères Jean Asselborn reprend la première place à la tête de liste de son parti aux législatives d'octobre, la vice-Première ministre et ministre de la Santé Paulette Lenert, qui réalise un score sympathie+compétence de 75% (-4).

Comme en novembre, lors de l'édition précédente de ce sondage, le Premier ministre Xavier Bettel occupe la troisième marche du podium, avec un score de 73% (+1%). Sa camarade au parti libéral Lydie Polfer, réélue dans un fauteuil en juin à la tête de la capitale, reste quatrième avec 70%, un rebond de 6 points par rapport à novembre.

Frieden revient du diable Vauvert

Derrière ce top 4 qui ne bouge guère, un peu de changement. Luc Frieden, disparu de la circulation et du classement depuis qu'il avait choisi de ne pas honorer son mandat de député d'opposition en 2013, revient avec fracas en cinquième position et un score de 57%. L'ancien ministre des Finances des gouvernements Juncker a été propulsé tête de liste du CSV en début d'année en vue des législatives, faisant ainsi son retour sur le devant de la scène et dans le Politmonitor.

Il chipe ainsi la cinquième place de Sven Clement, le député Pirates glissant en sixième position (56%, -4). Derrière, dans l'ordre de la 7e à la 11e place, Taina Bofferding (LSAP, 55%, +2), Claude Wiseler (CSV, 52%, +1), Lex Delles (DP, 52%, +2), Serge Wilmes (CSV, 51%, +8) et Yuriko Backes (DP, 50%, +4) sont les derniers à obtenir la moyenne. Les temps sont durs pour les verts, dont la mieux classée est Sam Tanson. La ministre de la Justice est 12e avec 49%, un score stable mais un recul de deux places.

Le classement est d'ailleurs sévère pour Déi Gréng. Le deuxième écologiste est François Bausch, 22e avec 41%. Avec 33% et une 35e position, Henri Kox est le ministre le plus mal classé. Parmi les évolutions entre novembre et juin, Corinne Cahen connait la plus forte progression, avec douze points de mieux, à 45%, ce qui la fait bondir de la 25e à la 14e place. Serge Wilmes et le ministre socialiste Claude Haagen suivent avec +8.

