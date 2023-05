Erwin Bach: Qui est le grand amour de Tina Turner qui lui avait sauvé la vie?

Il est l’homme de sa vie. Erwin Bach a eu une influence immense sur Tina Turner et sa carrière, il l’a soutenue en tant que mari, manager et lui a même sauvé la vie.

L’homme d’origine allemande accompagne Tina Turner depuis les années 90. FEM

Le monde entier rend des hommages vibrants à Tina Turner depuis l’annonce de sa mort mercredi en fin de journée. Dans la commune de résidence de la légende du rock, Küsnacht (dans le canton de Zurich), des bougies et des fleurs ont été déposées par ses fans devant le portail d’entrée de la Villa Algonquin. La chanteuse a vécu dans cette propriété au bord du lac de Zurich pendant plus de 20 ans.

Le grand public a pu voir dans le film biographique «Tina - What’s Love Got To Do With It ?» sorti en 1993, que le premier mariage de Tina Turner a été marqué par la violence. Et ce n’est qu’après s’être séparée de son mari de l’époque, Ike Turner, que la chanteuse a pris son envol en tant que musicienne et a rencontré son grand amour qui l’accompagnera jusqu’à ses derniers jours: Erwin Bach.

Soutien indéfectible

Dans le magazine Rolling Stones, Tina Turner avait révélé les détails de leur rencontre en 1985: «Il avait le plus beau visage, on peut à peine le décrire. Il était tellement beau. Mon cœur battait vite et mes mains tremblaient. Il était tout simplement si différent, si décontracté, si agréable et sans prétention». L’histoire d’amour débute l’année suivante, puis les deux tourtereaux s’installent en 1994 en Suisse et s’y sont mariés en 2013.

Instagram

La star a épousé son compagnon de longue date lors d’une cérémonie civile à Küsnacht, avant une célébration à leur domicile sur les rives du lac de Zurich le 21 juillet 2013. Instagram

Un lien profond s’est développé entre les deux, en qui la musicienne a trouvé un soutien indéfectible jusqu’à sa mort. Erwin Bach était aux côtés de Turner lorsqu’elle a appris qu’elle souffrait d’un grave cancer en 2016 et également quand elle a été victime d’une attaque cérébrale en 2013. Il a même sauvé la vie de Tina Turner en lui faisant don d’un rein.

À l’abri des regards

Parallèlement, Erwin Bach, né le 24 janvier 1956 à Cologne, était également le manager et le producteur de Tina Turner. En tant que producteur de musique et chef d’EMI Switzerland, il a également participé, à la production d’albums pour David Bowie et Queen et a assisté des grands noms comme Pink Floyd et Paul McCartney.

Depuis le début de leur relation, Tina Turner et Erwin Bach ont délibérément vécu à l’écart du public et sont considérés comme le couple de rêve silencieux du monde du rock. Ce n’est que l’année dernière qu’ils ont acheté un domaine centenaire au bord du lac de Zurich pour plus de 70 millions d''euros. La fortune du couple est estimée à plus de 200 millions d'euros.