Qui est le meilleur rappeur de tous les temps?

Après les Grammy Awards et la célébration de 50 ans du hip-hop, place au débat sur les figures de ce mouvement musical. Et qui de mieux que Billboard, référence dans les classements, pour livrer son verdict? Résultat des courses , Jay-Z, à la carrière impeccable, serait le meilleur rappeur de l'histoire devant le «roi» contemporain Kendrick Lamar, le surdoué Nas, la légende décédée en1996 2Pac et le phénomène «blanc» Eminem.

L'icône newyorkaise The Notorious B.I.G., tuée en 1997, figure à la sixième place, ce qui ne manquera pas d'agacer les adeptes du rap de la Grosse Pomme. Mais sa courte carrière avec «seulement» deux albums enregistrés de son vivant («Ready To Die», «Life After Death») a dû peser dans le résultat final. Dans le top 10 figurent également dans l'ordre Lil Wayne, Drake, Snoop Dogg et Nicki Minaj, première femme du classement.