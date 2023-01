Au Luxembourg: Qui est prêt à relever le défi de courir 5 km en tee-shirt?

Êtes-vous prêt à relever le défi d'Aurélien Konan de courir 5 km dimanche matin... en tee-shirt? C'est le but de la Barbarian Sleveless Winter Run. «On invite les gens à voir la vie comme une suite d'opportunités plutôt que d'obstacles. Cette course s'inscrit dans cette optique de redécouvrir ce dont on est capable de faire tous ensemble, à quel point le fait de se retrouver dans un environnement où tout le monde a le même objectif peut nous aider à accomplir des choses dont on ne se croyait pas capable», explique le fondateur de BarbarianTribes, société luxembourgeoise qui organise des sessions de sport en groupes en extérieur.