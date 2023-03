Qui est Mateo Retegui, l'attaquant qui porte les espoirs de l'Italie?

Instagram

L'Italie lance, jeudi, sa campagne qualificative pour l'Euro-2024 avec un remake de la finale de l'ultime édition, contre l'Angleterre à Naples. Italiens et Anglais sont les grands favoris pour prendre les deux billets qualificatifs pour le prochain Euro, dans un groupe C comptant aussi l'Ukraine, la Macédoine du Nord et Malte. Mais l'Italie arrive parée du statut paradoxal de tenante du titre et d'outsider sans certitudes après avoir raté le Mondial. Et avec un effectif remodelé.

L'Italo-Argentin Mateo Retegui a été convoqué pour la première fois par le sélectionneur Roberto Mancini. L'attaquant de 23 ans du Club Atlético Tigre, actuel meilleur buteur du championnat argentin, est né en Argentine mais possède, d'après son père, un passeport italien en raison des origines siciliennes de son grand-père. Mancini, en panne d'attaquants, avait annoncé qu'il le convoquerait pour la campagne européenne.

«Il me rappelle un peu Batistuta»

Depuis plusieurs années, la pénurie d'attaquants est particulièrement marquée et l'Italie ne dispose d'aucun vrai calibre international. D'autant qu'aucun des trois offensifs de la finale de Wembley de 2021 n'est dans la liste cette fois-ci face à l'Angleterre: Ciro Immobile et Federico Chiesa sont blessés et Lorenzo Insigne s'est exilé loin de la Nazionale en rejoignant Toronto l'été dernier.

Mancini a confirmé, mercredi devant la presse, sa «confiance» dans le nouveau venu Retegui. «Je ne veux pas exagérer mais il me rappelle un peu (Gabriel) Batistuta quand il est arrivé en Italie», a souligné Mancini, qui pourrait le titulariser dès jeudi soir au stade Diego-Maradona dans une ligne offensive comptant aussi Domenico Berardi (Sassuolo) et Lorenzo Pellegrini (AS Rome).