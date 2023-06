Jeux des Petits Etats d'Europe: Ce colosse de 2,30 m qui a défié le Luxembourg

Le Luxembourg a croisé la route d'un adversaire hors du commun jeudi soir, en la personne de Samuel Deguara, 2,30 m et plus de 130 kg. L’homme connu pour être le plus grand de Malte serait également le troisième plus grand basketteur en activité. Sa taille le situe entre Yao Ming (2,29 m) et Gheorghe Mureșan (2,32 m), deux des plus grands joueurs que la NBA ait connus.