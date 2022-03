Qui est vraiment Florentino Pérez?

Trois ans après avoir quitté le Real, Pérez est de retour.

Qui est cet homme qui peut se payer Kaká et Ronaldo?

Après avoir brillamment réussi ses études d'ingénieur, Pérez a fait fortune dans la pierre, avant d'arriver, en 1993, à la tête de BTP OCP, rebaptisé quelques années plus tard ACS. Le groupe devient très vite l'un des leaders du BPT espagnol et européen et en cette année de crise, l'entreprise affiche un bénéfice net de 1,8 milliard d'euros et des stocks options estimées à 1,2 milliard.

Pérez ne connaît donc pas la crise... et le nouveau Real non plus.