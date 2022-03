Politique et salles obscures : Qui interprétera Rachida Dati au cinéma?

Le tournage d’un film sur la conquête du pouvoir par Nicolas Sarkozy en 2007 a commencé début août en région parisienne mais qui se glissera dans la peau de l’ex-Garde des Sceaux?

«La conquête» retrace la victoire de Nicolas Sarkozy lors des dernières élections présidentielles françaises. On savait déjà que Denis Podalydès incarnera le président, Hippolyte Girardot, son conseiller Claude Guéant, Bernard Lecoq, Jacques Chirac, Samuel Labarthe, Dominique de Villepin et Florence Pernel, Cécilia mais on ignorait qui camperait la jolie brune du gouvernement. Le voile a été levé et c’est Saida Jawad, 36 ans, compagne de Gérard Jugnot qui se glissera dans la peau de l’énigmatique et intriguante Rachida Dati.