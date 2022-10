Football/C1 : Qui n’a pas peur d’Erling Haaland?

Il martyrise défenses et filets en y catapultant ballon sur ballon, et même Pep Guardiola trouve ses statistiques «effrayantes»: Erling Haaland marche sur la Premier League et entend bien aider Manchester City à survoler aussi la Ligue des champions, dès mercredi (21h) contre Copenhague. «Les chiffres parlent d’eux-mêmes (...) On a ce sentiment incroyable qu’il est tout le temps affamé et tellement compétitif. Ses statistiques sont effrayantes», a lâché l’entraîneur catalan au sujet du Norvégien, après la nouvelle démonstration dans le derby contre le voisin Manchester United (6-3), dimanche.