Qui peut arrêter «Lord Bellingham», le nouveau Galactique?

«Lord Bellingham», «Bellingham refroidit le Barça dans le clasico»... Le milieu de terrain anglais de 20 ans est ce dimanche en Une des journaux espagnols, dithyrambiques à propos de son «impact impressionnant» sur les résultats du Real. Auteur du but égalisateur d'un missile du droit, Bellingham a ensuite frappé dans le temps additionnel pour la troisième fois cette saison, devenant le premier joueur à inscrire un doublé lors de son premier clasico au XXIe siècle. Soit mieux que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Karim Benzema.

Deux buts qui illustrent parfaitement les débuts tonitruants de l'international anglais, à la fois esthète et renard des surfaces, capable d'être à la création et à la finition, comme pouvait l'être Benzema avant lui. «C'est un joueur qui fait d'énormes différences», a déclaré son entraîneur Carlo Ancelotti, lui-même «surpris par l'efficacité» de son nouveau leader technique, qui a conforté sa place de meilleur buteur de Liga avec ses dixième et onzième buts en onze journées.

Golden Boy

Arrivé lors du dernier mercato en provenance du Borussia Dortmund pour 103 millions d'euros, Bellingham parvient, au moins au niveau statistique, à pallier le départ surprise de Karim Benzema en Arabie saoudite cet été. Un exploit permis par le nouveau système en 4-4-2 losange (ou diamant en espagnol) dans lequel Ancelotti a confié les clés du jeu à sa recrue estivale, qui évolue comme milieu offensif, quasiment en 9 et demi, derrière les deux flèches brésiliennes Vinicius et Rodrygo.

AFP

«Il peut jouer en tant que milieu de terrain mais je pense qu'il est plus dangereux en position de meneur de jeu, plus proche du but», déclarait l'Italien début août, déjà conscient des qualités offensives de son nouveau N.5 - le numéro de Zinédine Zidane. Annoncé comme le futur lauréat du Golden Boy, récompensant le meilleur jeune joueur du monde, Jude Bellingham n'est plus qu'à un but d'égaler son record de la saison passée avec Dortmund (14).

«Le meilleur joueur du monde»

«Il peut facilement atteindre les 20 ou 25 buts», a estimé Carlo Ancelotti. «C'est le plus grand impact footballistique de l'histoire d'un club par lequel sont passés les meilleurs joueurs du monde», écrivait Marca dimanche, rappelant qu'«avec Cristiano et Benzema, ils sont les trois derniers joueurs madrilènes à atteindre les 10 buts en championnat lors des 10 premières journées».

L'ancien milieu merengue Guti est, lui, allé un peu plus loin, affirmant par deux fois, à l'approche de l'attribution du Ballon d'or, que Bellingham était déjà «le meilleur joueur du monde». «En ce moment, tout va comme je le souhaite», a dit Bellingham tout sourire à la télévision espagnole après son doublé samedi. «Je me prépare bien pour les matches, je m'entraîne bien et j'apprends de mes coéquipiers et de l'entraîneur». «Je dis toujours la même chose, que grâce à mes qualités je peux aider l'équipe», a conclu la nouvelle idole des supporters madrilènes.