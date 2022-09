Tout près du Luxembourg: Qui peut être la femme retrouvée morte à Mont-Saint-Martin?

Moins de 48 heures après la découverte d’un corps de femme nue, décapité et démembré, de nombreuses incertitudes planent, alors que l’enquête a été confiée à la police judiciaire de Nancy. «Nous sommes en présence d’une femme non identifiée pour le moment, relativement jeune, sans pouvoir être plus précis en l’état» a confirmé à L’essentiel le procureur de la République de Nancy, François Pérain.

L’autopsie sera pratiquée vendredi à l’institut médico-légal de Nancy et sera suivie d’un point presse dans l’après-midi. Les éléments qui pourraient aider les enquêteurs sont la présence d’un tatouage au niveau du pubis et de deux piercings au nombril. De plus, le corps présentait des cicatrices sous la poitrine, laissant imaginer une pose d’implants mammaires. L’absence de traces de sang sur le sol laisse également penser que la dépouille a été transportée et déposée à l’endroit où elle a été découverte.