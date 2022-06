Justice: Qui peut se promener avec une arme au Luxembourg?

Seuls 4 ou 5 permis de port d'armes sont en circulation. Des cas exceptionnels: «Il s'agit de personnes menacées ou exposées à un danger réel. Elles peuvent avoir leurs armes sur elles, partout, tout le temps». Pour les autres, le transport (non visibles, non chargées et en partie démontées pour les rendre inutilisables) et le stockage sont très réglementés, et les conditions d'obtention du permis bien définies.