W:O:A Metal Battle 2022: Qui représentera le Luxembourg?

Après une pause forcée de quatre ans, le Metal Battle fait son grand retour, samedi, à la Rockhal, célébrant par la même occasion son 15e anniversaire. Sept groupes se produiront durant 20 minutes chacun, devant un jury qui sera composé de six membres, dont aucun n’est originaire du Grand-Duché. Feradur (death metal), Inzest (black metal), Mind Patrol (death metal), Parity (modern metal), Serpent Bite (thrash metal), Kaiju Ultra (metalcore) et Fusion Bomb (thrash metal/old-school metal) se succéderont ainsi sur la scène du Club de la Rockhal.

Si certaines formations ont déjà une décennie d’expérience, Parity et sa chanteuse sera le plus jeune des groupes en compétition. «En général, le battle était programmé aux mois de mars et mai, mais nous voulions que ce soit un samedi, et c’était le premier de disponible», confie encore Jeannot Hutchinson. Si le délai entre le tremplin et le célèbre festival n’est seulement que de deux semaines, parions que les groupes de metal du Luxembourg auront mis à profit ces derniers mois pour se préparer à cette belle opportunité.