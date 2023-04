Qui s'acharne sur ce radar tout près du Luxembourg?

Le radar sur remorque situé sur la D26, entre Thil et Hussigny-Godbrange (Meurthe-et-Moselle), tout près du Luxembourg, n'est visiblement pas du goût de tout le monde. Le 28 mars dernier, et pour la deuxième fois en l'espace de quatre mois, il a été brûlé et complètement détruit. L'appareil de contrôle de vitesse a été installé à l'été 2022, quelques semaines après un accident survenu le 10 juin de la même année, qui a causé la mort d'une personne – la deuxième victime sur cet axe en l'espace de cinq ans.