Projet au Luxembourg: Qui sera le fermier urbain du Kuebebierg?

Et qui dit ferme urbaine, dit «particularité au niveau de sa localisation», explique la communicante du Fonds Kirchberg. «Cela fait partie de la stratégie nationale Urban Farming ou agriculture urbaine du gouvernement, qui vise à déplacer les produits d’alimentation dans les villes mêmes», poursuit Martine Hemmer. «L’objectif final est l’économie circulaire: on produit là où on consomme». Dans cette optique, la future ferme urbaine jouera bien entendu un rôle central et multifonctionnel. «C’est pour cela que le profil recherché tient davantage du management, avec de multiples tâches à remplir», intervient Martine Hemmer. L’heureux élu ne sera en effet pas un «simple agriculteur», bien au contraire.

Et la représentante du Fonds Kirchberg de détailler les diverses fonctions à remplir: «Il y a bien sûr la production alimentaire (arboriculture, maraîchage, …), avec un verger, du micro-élevage (poulets, lapins), mais aussi le service d’entretien des espaces verts du quartier». Et, last but not least, «la ferme aura aussi une vocation pédagogique et d’animation. Ce, dans le cadre d’actions de sensibilisation à la production des aliments, à l’écologie, à la préservation du patrimoine paysager, dans le but d’ancrer le passé du site dans le développement urbain».