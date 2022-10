Récompenses annuelles : Qui seront les meilleurs sportifs de l'année au Luxembourg?

Qui succédera à Charles Grethen et Christine Majerus, sacrés meilleurs sportifs de l'année 2021? Sportspress.lu a dévoilé la liste des postulants aux différents trophées qui seront remis le jeudi 1er décembre 2022 au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, lors de la sportspress.lu Awards Night. Après deux années de pandémie, la cérémonie se déroulera à nouveau sous la forme d'un dîner de gala et en présence du public.

Plusieurs sportifs sont d'ores-et-déjà certains de repartir de la soirée avec un trophée. Ainsi, sportspress.lu a décidé d'attribuer le Prix du Jeune espoir à Vivien Henz (athlétisme), Gwyneth ten Raa (ski alpin) et à l'équipe nationale hommes U17 (football). Le Prix d'honneur de sportspress.lu récompensera les escrimeuses Colette Flesch et Ginette Rossini. Le Prix Fair-Play sera attribué à Pol Bissener (duathlon) tandis que le Prix Sport et Handicap sera remis à la commune d'Esch-sur-Alzette.