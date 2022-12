Evénement: Qui seront les meilleurs sportifs luxembourgeois de l'année?

Qui succèdera à Charel Grethen et Christine Majerus? Les lauréats des trophées 2021 Sportspress.lu sont à nouveau nommés cette année, mais ne font pas partie des favoris à leur propre succession. Les noms des sportifs luxembourgeois de l'année 2022 seront révélés ce jeudi soir lors du gala organisé au Casino 2000 de Mondorf pour la première fois depuis trois ans: l'édition 2020 a été annulée et celle de 2021 n'a pas pu avoir lieu physiquement à cause du Covid-19.