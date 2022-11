Etats-Unis: Qui sont ces républicains qui ont très envie de battre Trump?

États-Unis : Qui sont ces républicains qui ont très envie de battre Trump?

«Trump leur a coûté trois élections (en 2018, 2020 et 2022) et ils préféreraient ne pas le laisser en gâcher une quatrième, en 2024», estime Larry Sabato, professeur de sciences politiques à l’université de Virginie.

Pence et Pompeo dégainent

Trois anciens membres de l’administration Trump – son vice-président Mike Pence, son secrétaire d’État Mike Pompeo et l’un de ses ministres de la Défense, Mark Esper – ont clairement indiqué mercredi qu’il était temps de tourner la page. «Je pense que le temps est venu dans ce pays pour un nouveau leadership qui nous rassemblera autour de nos plus puissants idéaux», a commenté Mike Pence, lors d’une réunion publique organisée par la chaîne CNN. Tout en refusant d’écarter tout soutien à l’ancien président s’il devait remporter l’investiture républicaine, Mike Pence a relevé que le processus des primaires allait sans doute offrir des alternatives: «Je pense honnêtement que nous allons avoir de meilleures options».

Mike Pompeo, candidat potentiel comme Mike Pence pour 2024, a tweeté: «Nous avons besoin de davantage de sérieux, de moins de bruit, et de dirigeants qui regardent vers l’avenir et pas dans le rétroviseur en se faisant passer pour des victimes».

Et Mark Esper n’a pas mâché ses mots sur CNN: «Je pense qu’il est inapte pour un mandat», a-t-il dit. «Ses actes ne sont que pour lui, pas pour le pays» et «je ne pense pas que ce soit une personne honnête».

Couverture médiatique faible

L’entrée dans la course à la Maison-Blanche de Donald Trump, qui ne suscitait plus aucun doute, a été couverte a minima par certains médias conservateurs. Fox News, l’une des chaînes les plus regardées des États-Unis et qui consacrait jusqu’à peu des heures d’antenne à Donald Trump, a choisi de le couper en plein discours.