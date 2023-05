Qui sont les agresseurs du petit-neveu de Brigitte Macron?

Âgés de 20, 22 et 34 ans, ils devaient initialement être jugés à Amiens en comparution immédiate, notamment pour violences en réunion, mais leurs avocats ont demandé plus de temps pour assurer leur défense.

Des profils de marginaux

Les trois prévenus, déjà condamnés dans le passé pour des violences et des agressions, présentent des profils de marginaux: le plus jeune, Florian C., est un travailleur handicapé en raison de son illettrisme; le plus âgé, Yoan L., est placé sous curatelle.