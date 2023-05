Au Luxembourg : Qui sont les délégués du gouvernement?

Une dépense de 3,5 millions d'euros en 9 ans

17,5 postes de délégués du gouvernement sont actuellement recensés. «Beaucoup de ces postes ont été répartis entre différentes personnes dans les ministères», précise Sam Tanson. Tous les délégués du gouvernement sont «régulièrement actifs», tant dans la préparation des mémoires, que dans la présence aux audiences du tribunal administratif et de la cour administrative. De 2013 à 2022, l'État a versé aux délégués du gouvernement un montant total de 3,5 millions d'euros, en guise de primes, indique la ministre de la Justice.

À noter que l'exécutif peut aussi décider se faire représenter devant les juridictions administratives par un avocat, au lieu d'un délégué du gouvernement, «dans les cas plus importants ou plus complexes». «Le ministère concerné demande alors au ministère d'État l'autorisation d'imputation des honoraires via le budget du ministère d'État, à moins que le ministère ne dispose lui-même d'un tel poste budgétaire», conclut Sam Tanson.