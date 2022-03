Mode : Qui sont les esclaves des tapis rouges?

Entre leurs revenus colossaux et leur sens avant-gardiste de la mode, les stylistes des stars ne manquent pas d'arguments pour être connus du grand public. Et pourtant…

Qui se souvient de la fameuse robe en viande crue portée par Lady Gaga en 2010 ou encore le body transparent récemment arboré par Beyoncé lors des Grammy Awards? Quasi tout le monde. Qui, en revanche, connaît les noms des stylistes qui sont derrière le choix de ces tenues? Peu de gens. Pourtant, il y a des armées de petites mains qui opèrent dans les coulisses des tapis rouges, au grand soulagement des célébrités, désireuses de se montrer sous leur meilleur jour.

À quelques semaines de la cérémonie des oscars – et des tenues extravagantes qu'on y apercevra – la revue Vanity Fair a consacré un dossier à ces protagonistes de l’ombre, véritables faiseuses de tendances. Elles s’appellent Cristina Ehrlich, Erin Walsh, Leslie Fremar, Kate Young ou Elizabeth Stuart et gagnent en moyenne 10 000 dollars par jour (environ 7 300 euros). Constamment sollicitées, elles gèrent entre 5 et 20 clients à la fois et n’ont de cesse de courir à gauche et à droite, les bras remplis de vêtements envoyés par les marques.

Caprices de stars

Il faut dire que le processus n’est pas simple. Les stylistes accompagnent chaque étape du choix de la robe, à commencer par le tri des croquis. Parfois, la mère ou le compagnon de la star fait une crise de dernière minute ou la star refuse de porter la pièce qui a nécessité tant de travail. Comme ce jour où Anne Hathaway avait pris Leslie Fremar au dépourvu en décidant qu’elle ne souhaitait pas porter une robe d’une couleur similaire à celle d'Amanda Seyfried, lors de l’avant-première du film «Les Misérables». «Tout s’arrange à la fin, confie la styliste. Personne ne rate la cérémonie des oscars parce qu’elle n’a pas de robe».

Une fois les festivités terminées, les robes quittent la lumière. Elles sont conservées dans les archives des designers qui les ont conçues et éventuellement envoyées aux musées pour des expositions. Sauf quand l’actrice est lauréate: «Si vous gagnez un oscar, vous gardez la robe, en principe. Ce serait vraiment triste sinon!» réagit Leslie Fremar. Avec des clientes comme Julianne Moore, Charlize Theron ou Scarlett Johannson, la fashionista sait de quoi elle parle.

De styliste à star, il n’y a qu’un pas

Styliste pour Natalie Portman et de Michelle Williams, Kate Young n’est pas importunée par les éventuels caprices des stars. «Lorsque je travaillais pour Vogue, il y a des années, une collègue m’avait demandé pourquoi j’aimais travailler avec des actrices puisqu’elles n’étaient jamais contentes de rien. Mais j’aime les gens et j’aime les habits, encore plus quand les gens sont dedans».

Plus une cliente est célèbre, plus la styliste a de chances de le devenir elle-même. Kate Young possède sa propre ligne chez Target, grande chaîne de distribution aux États-Unis, tandis que Leslie Fremar a lancé une collection de tee-shirts avec la marque Fruit of Loom.