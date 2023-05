Recensement national: Qui sont les étrangers les plus nombreux du Luxembourg?

LUXEMBOURG – Les nouvelles données du recensement, publiées lundi par le Statec, confirment que le population du Grand-Duché est de plus en plus cosmopolite.

Luxembourgeois et étrangers du Luxembourg se retrouvent ensemble chaque année pour la fête nationale. Editpress/Claude Lenert

Entre les recensements de 2011 et 2021, la population étrangère du Grand-Duché a grandi plus vite que la population de nationalité luxembourgeoise. Beaucoup plus vite, même, selon les chiffres publiés ce lundi par le Statec, qui diffuse progressivement les données recueillies lors du vaste recensement décennal de 2011.

On y apprend cette fois qu'entre 2011 et 2021, la population étrangère a progressé de 38%, tandis que la population luxembourgeoise a augmenté de 16,5%. Les citoyens grand-ducaux restent toutefois encore légèrement majoritaires, avec 339 890 personnes, soit 52,8% de la population, qui peuplent le pays en compagnie de 304 051 étrangers. En faisant abstraction des personnes qui ont acquis la nationalité, on tombe à 50,7% de Luxembourgeois de naissance dans la population.

Mais d'où viennent les étrangers du Luxembourg? Le Statec relève que 180 nationalités sont représentées sur notre petit bout de planète, pour 197 pays dans le monde. Les citoyens de l'Union européenne sont de très loin les plus nombreux, des nationalités de l'UE occupant les huit premières places du top 10.

Les hommes un peu plus nombreux

La Chine dans le top 10

Sans surprise, les 93 659 Portugais (au 8 novembre 2021) composent de loin la communauté la plus importante du pays, représentant 14,5% de la population totale et 30,8% de la population étrangère. Les 49 071 Français suivent (7,6% de la population totale), devant les 23 881 Italiens (3,7%). Derrière le podium on retrouve les Belges (3,1%), les Allemands (2%), les Espagnols (1,3%), les Roumains (1%) et les Polonais (0,8%). Pour compléter le top 10, on arrive à des pays hors de l'UE: la Grande-Bretagne (0,7%) et la Chine (0,6%).

Sur les autres continents, ce sont les pays lusophones qui disposent du plus fort contingent d'étrangers au Luxembourg. Près d'un Africain du pays sur quatre est cap-verdien et plus de la moitié des latino-américains vient du Brésil.

Où sont nés les résidents?