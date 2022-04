Population nationale: Qui sont les étrangers qui composent le Luxembourg?

Luxembourgeois ou non, les résidents se retrouvent notamment autour de la fête nationale, le 23 juin. Editpress

Le Grand-Duché possède toujours une diversité culturelle impressionnante. Au 1er janvier 2022, le Luxembourg comptait 645 397 habitants, indiquait lundi le Statec. Parmi eux, un peu plus de la moitié (52,9% environ) sont des ressortissants luxembourgeois. Le reste, soit 47,1% de la population ou 304 167 personnes, se partage entre pas moins de 179 nationalités de tous les continents.

Les Européens sont les plus nombreux (86,5% des étrangers du pays), dont les Portugais qui occupent, de loin, la première place du palmarès, avec 93 678 représentants. Les Français suivent avec 49 173 résidents installés dans le pays. Viennent ensuite 24 116 Italiens, puis nos autres voisins, les Belges (19 414) et les Allemands (12 796). Les plus de 8 300 Espagnols, 6 400 Roumains, 5 000 Polonais, 4 000 Néerlandais ou encore 4 000 Grecs composent aussi des communautés importantes.

Le Luxembourg compte 1 421 Croates. Editpress

L'Asie, continent le plus représenté après l'Europe

En comparaison, les autres Européens sont moins nombreux, avec 17 220 représentants de 19 pays, principalement issus des pays des Balkans, avec 2 855 Monténégrins, plus de 1 500 personnes de Bosnie-Herzégovine ou encore 1 757 Serbes. À noter aussi la présence de 4 104 Britanniques, 1 951 Russes et 1 075 Ukrainiens, les chiffres datant d'avant l'invasion de leur pays par la Russie. Le Statec comptait aussi une personne de nationalité soviétique jusqu'en 2020…

Hors Europe, l'Asie est le continent le plus représenté, avec 19 066 personnes de 44 nationalités, deux fois et demi plus qu'en 2015 (7 537). Un phénomène notamment lié aux crises migratoires et aux conflits au Proche-Orient. Le nombre de Syriens au Luxembourg a ainsi été multiplié par 18, passant de 148 en 2015 à 2 696 en début d'année. Dans le même temps, la population irakienne est passée de 261 personnes à 1 002. Le Grand-Duché compte aussi 4 142 résidents chinois, 3 777 Indiens et 537 Japonais.

Le Bazar international donne un aperçu de la diversité du Luxembourg. Editpress

Un Samoan

L'Afrique, elle, compte 13 668 résidents au Luxembourg, venus de 52 pays. Comme en Europe, les lusophones du Cap Vert sont les plus nombreux (2 507). L'Érythrée suit, avec 1 775 pesonnes, 21 fois plus qu'en 2015. Guerre et famine ont depuis ravagé ce pays. Le Maroc (1 616 personnes), la Tunisie (1 100), l'île Maurice (558) ou encor el'Algérie (562) sont également bien représentées.

L'Amérique enrichit elle le Luxembourg de 7 707 habitants, dont 2 853 du Brésil et 2 170 des États-Unis, 358 du Mexique et 333 de Colombie. Enfin, la très éloignée Océanie n'est pas absente, puisque 244 personnes ont traversé le monde pour quitter les rives du Pacifique sud et s'installer au Luxembourg. C'est le cas de 188 Australiens, 55 Néo-Zélandais et… un Samoan. Le Statec compte aussi 10 «Britanniques d'outre mer» et 344 apatrides vivant au Luxembourg.