Qui sont les joueurs les mieux payés au monde en 2023?

Cristiano Ronaldo figure tout en haut du classement, pour la sixième fois en dix ans. Depuis son arrivée à Al-Nassr en Saudi Pro League, l’attaquant portugais bénéficie d’un revenu total de 247 millions d’euros par an (190 millions de salaire). CR7 devance largement son éternel rival Lionel Messi, qui reçoit 128 millions d’euros par an avec l’Inter Miami en MLS. Si le salaire de l’Argentin est moins élevé que le reste du top cinq, ses revenus extra-sportifs (publicité, sponsors, etc.) sont plus importants.