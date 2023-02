Recherche sur Internet : Qui va gagner la bataille de l'intelligence artificielle?

La génération par une IA de textes ou d'images peut révolutionner la recherche sur internet, avec des réponses en langage naturel et non plus une liste de documents, avec à la clé des revenus publicitaires accrus. L'IA peut aussi doper les autres aspects d'un moteur, comme la cartographie, les outils de réunion, les techniques de prévision ou l'analyse d'images.