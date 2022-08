Offre d'emploi : Qui veut goûter des bonbons en télétravail pour un salaire de rêve?

L’offre, postée par une boutique de confiseries en ligne, est ouverte à toute personne vivant en Amérique du Nord et ayant 5 ans ou plus.

Goûter plus de 3500 bonbons par mois pour un salaire annuel de 100 000 dollars canadiens (environ 98 000 euros), le tout depuis son canapé. Voilà une offre d’emploi alléchante publiée par Candy Funhouse, une boutique canadienne de friandises en ligne, qui recherche son nouveau «directeur général des confiseries».

Avoir «des papilles en or»

Le rôle consiste «à mener la politique de confiserie «Funhouse»» et à aiguiller les «trois «bonbonlogues»» déjà présents. «Au début de l’année dernière, nous étions à la recherche de bonbonlogues, nos goûteurs de saveurs originales», a indiqué Vanessa Janakijevski-Rebelo, porte-parole de Candy Funhouse à l’AFP. «Nous cherchons maintenant notre directeur général des confiseries, qui guidera nos bonbonlogues tout en douceur!»

L’offre est ouverte à toute personne vivant en Amérique du Nord et ayant 5 ans ou plus. Il faut, bien évidemment, avoir «des papilles en or» et «une passion pour les sucreries», précise l’offre d’emploi.