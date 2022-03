Bon appétit : Qui veut goûter le fromage de brebis aux asticots?

Le «Musée de la nourriture dégoûtante» inauguré dimanche, à Los Angeles, avec pour but non pas d'ouvrir l'appétit mais bien plutôt l'esprit des visiteurs à d'autres façons de s'alimenter.

Vous reprendrez bien un peu de tarentule frite et d’œuf à l'urine? Avec un doigt de vin de souriceaux pour faire glisser? Ces mets font partie des 80 plats inscrits au menu du «Musée de la nourriture dégoûtante» inauguré dimanche, à Los Angeles.

Ces grosses chenilles de papillon constituent une source de protéines importante pour des millions de Sud-Africains. Diplômé en psychologie, Samuel West reste prudent: en guise de ticket d'entrée au musée, le visiteur se voit remettre un sac à vomi. Certaines spécialités gastronomiques sont simplement répugnantes en raison de leur odeur: il en va ainsi de l'époisses, un fromage français, ou du surstromming, recette suédoise dont le fumet, considéré comme l'un des plus forts au monde, explique qu'il soit généralement consommé à l'air libre...

Des animaux vivants

Le surstromming est fait à base de hareng de la mer Baltique cru, fermenté durant au moins six mois. On dit qu'un propriétaire allemand a expulsé son locataire en 1981 pour en avoir ouvert une boîte dans la cage d'escalier. D'autres plats révulseront certains par leur mode de préparation: le vin de souris chinois, obtenu en noyant des bébés souris dans de l'alcool de riz et en les y laissant longuement macérer.