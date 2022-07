A Luxembourg: Qui veut parrainer l'un des 21 000 arbres de la capitale?

Lancée au printemps 2021, l’initiative de la ville de Luxembourg a fait des petits un an plus tard. Il est à nouveau possible de parrainer des parterres d’arbres dans la capitale. «On dispose de plus de 21 000 arbres dans l’espace public et on aimerait donner la possibilité aux habitants, qui n’ont pas de jardin et qui aiment jardiner, de devenir marraine ou parrain d’un parterre où il est possible de planter des fleurs au pied d’un arbre», précise Serge Wilmes, premier échevin.