Aux enchères : Qui veut s'offrir une Constitution américaine de 1787?

Un rarissime exemplaire original de la Constitution des Etats-Unis de 1787 va être vendu aux enchères en décembre pour un prix espéré de 20 à 30 millions de dollars, un an après une transaction exceptionnelle d'une première édition de cette charte pour 43 millions de dollars, a annoncé mardi la société Sotheby's. L'exemplaire de ce texte constitutionnel, signé à Philadelphie le 17 septembre 1787 des mains des «Pères fondateurs» des Etats-Unis -- parmi lesquels George Washington, Benjamin Franklin et James Madison -- fait partie d'une collection privée, comme l'exemplaire vendu déjà par Sotheby's à New York en novembre dernier pour 43 millions de dollars.