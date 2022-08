Messages tendances : Qui veut sa dédicace d'Afida Turner pour 60 euros?

Pour quelques dizaines ou des milliers d'euros, des messages personnalisés de stars sont à portée de clics sur des plateformes comme la pionnière américaine Cameo ou la startup française Vidoleo. On y trouve des sportifs (Roberto Carlos, Sidney Govou), des acteurs (Véronique Genest, Samy Naceri), des seconds rôles de séries télévisées à succès comme Stranger Things ou Game of Thrones, des chanteurs ou encore différentes personnalités du petit écran.

«L'idée est de proposer une plateforme qui convienne autant aux fans qu'aux célébrités», précise Nicolas Poulet-Alinat. Il se réjouit de compter aujourd’hui «entre 500 et 600» personnalités, pour environ «200 000 dédicaces réalisées depuis 2021», avec des vidéos à un prix moyen «compris entre 30 et 40 euros».

2 500 euros pour Caitlyn Jenner

Moments «authentiques»

Selon Sergio Peralta, David Hasselhoff, Chuck Norris, Marquinhos, Thiago Silva mais aussi Pascal Légitimus et Pierre Bouvier comptent en ce moment parmi les stars les plus sollicitées par le public français. Sur Vidoleo, «il n'y a pas vraiment de type de célébrité plus populaire qu'un autre, la demande dépend plutôt de l'actualité: lors des jeux Olympiques de Tokyo, Christophe Lemaitre et Patrick Montel recevaient par exemple plus de sollicitations que d'habitude. C'était aussi le cas pour Keen'V à la sortie de son nouvel album», explique Nicolas Poulet-Alinat.