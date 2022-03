Streaming : Quibi déjà téléchargée 1,7 million de fois

La plateforme de vidéos a fait un premier bilan, une semaine après son lancement et le nombre d'abonnements a dépassé les attentes.

Avec des noms aussi célèbres que Jennifer Lopez, Chrissy Teigen, Liam Hemsworth, Demi Lovato, Zac Efron, Nicole Richie ou encore Chance the Rapper, Quibi avait mis toutes les chances de son côté pour donner envie aux gens de télécharger son application lancée le 6 avril 2020. Et ça a plutôt bien fonctionné, puisque 1,7 million de téléchargements ont été effectués en une semaine, a indiqué Meg Whitman, directrice générale de la plateforme proposant de courtes vidéos destinées aux smartphones et aux tablettes.

Le nombre de téléchargements a dépassé les attentes de la directrice, qui a ajouté que 80% des abonnés qui avaient commencé à regarder une émission avaient terminé le premier épisode. «Thanks a Million», de Jennifer Lopez, «Most Dangerous Game», avec Liam Hemsworth et «I Promise», avec LeBron James, ont été les trois programmes les plus populaires, a confié Meg Whitman.

L'Américaine est confiante pour l'avenir de Quibi et assure avoir du contenu de qualité pour tenir au moins jusqu'au mois de novembre: «C'est important, comme Hollywood et tout le pays sont en pause, nous verrons de quelle manière nos utilisateurs consommeront les contenus.» De plus, l'application, disponible pour l'heure uniquement sur les téléphones et tablettes, devrait prochainement être téléchargeable sur les télévisions.