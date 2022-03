«Winning Time» : Quincy Isaiah sous les traits de Magic Johnson

Le jeune acteur incarne le célèbre basketteur américain des années 1980 dans la nouvelle série «Winning Time», sur OCS.

Être Magic Johnson, c’est le rôle d’une vie! Le basket était mon premier amour et j’espérais devenir un jour professionnel, comme des milliers de gamins. C’est donc une chance incroyable de pouvoir incarner l’un des plus grands basketteurs de tous les temps. D’autant plus que je suis originaire de l’État du Michigan aux USA, comme Magic! Je n’étais pas né dans les années 1980 mais, dans ma jeunesse, j’étais un grand fan de Shaquille O’Neal, donc forcément de l’équipe des Lakers.

Non, mais nous avons la chance d’être à l’âge d’Internet avec des centaines de vidéos sur YouTube qui m’ont permis de m’entraîner pour répliquer du mieux possible ses mouvements. Je sais que les producteurs ont rencontré des centaines de jeunes comédiens avant de m’engager. Tout a donc été très vite après la signature de mon contrat jusqu’au tournage. Je me suis surtout concentré sur la complicité entre Magic et Kareem Abdul-Jabbar, son coéquipier (ndlr: joué par Solomon Hughes). Ils étaient très différents dans leur personnalité, mais c’est leur complicité durant les matches qui a fait la force des Lakers.