Cyclisme : Quintana disqualifié du Tour de France 2022 pour infraction médicale

Le Colombien Nairo Quintana (Arkea-Samsic) a été «disqualifié du Tour de France 2022», dont il s’était classé sixième, pour infraction médicale, a annoncé mercredi l’Union cycliste internationale (UCI). «Le coureur colombien Nairo Alexander Quintana Rojas a été sanctionné pour une infraction à l’interdiction d’usage du tramadol en compétition», explique l’UCI dans un communiqué, précisant toutefois qu’il ne s’agit pas de «violations des règles antidopage» et que le coureur peut faire appel dans un délai de 10 jours. L’UCI précise que les deux échantillons de sang séché fournis par le coureur ont été analysés les 8 (7e étape) et 13 juillet (11e étape) lors de la Grande Boucle et ont révélé la présence de tramadol.