Quinze ans après, le site de la Chambre fait peau neuve

Surprise mercredi en ouvrant le site de la Chambre des députés: l’interface vieillissante a été remplacée par un site flambant neuf, aéré, agrémenté de grandes photos. «Il était grand temps de refaire le site, qui avait 15 ans», reconnaît Fernand Etgen (DP), président de l’institution. Selon lui, la nouvelle mouture «est beaucoup plus pratique, car il est plus facile de trouver les informations».

En 15 ans, «les habitudes ont changé, les gens utilisent beaucoup moins l’ordinateur, au profit des GSM et tablettes. Le site s’adapte à ces usages», se réjouit Fernand Etgen. Les informaticiens et développeurs «travaillent depuis un an et demi» sur ce dossier, à l’aide des remontées des usagers. «C’est un site conçu pour tous, que ce soit les députés, le personnel de la Chambre, les journalistes et surtout les citoyens», reprend le député libéral.