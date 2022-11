Afghanistan : Quinze femmes manifestent à Kaboul pour ne pas «capituler»

La violation de droits humains la plus répandue

Les talibans ont imposé une interprétation ultrarigoriste de l’islam et ont progressivement introduit des règles de plus en plus strictes, restreignant en particulier très fortement les droits et libertés des femmes. Les écoles secondaires pour filles ont été fermées. Les femmes fonctionnaires sont exclues de la plupart des emplois publics ou payées une misère pour rester à la maison. Les femmes sont aussi empêchées de voyager seules en dehors de leur ville et doivent se couvrir d’un voile intégral. Les talibans ont aussi annoncé, en novembre, qu’elles n’avaient plus le droit de fréquenter les parcs et jardins de Kaboul, mais aussi les gymnases ou les bains publics.